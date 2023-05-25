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Çorum'da Yolda Bulduğu Kredi Kartından Harcama Yapan Kişi Yakalandı

Çorum'da Yolda Bulduğu Kredi Kartından Harcama Yapan Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Çorum'da yolda bulduğu kredi kartıyla 6 bin 450 lira harcayan kişi, polis ekiplerince yakalandı. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da yolda bulduğu kredi kartıyla 6 bin 450 lira harcayan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'da kredi kartını kaybeden bir kişi, kartının başkaları tarafından kullanıldığını fark edince polise başvurdu.

Kartın kaybolduğu Fatih Caddesi ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekiplerince "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan zanlının, kredi kartından harcadığı 6 bin 450 lirayı kart sahibine ödediği bildirildi.

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Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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