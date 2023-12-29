Çorum'da yolcu otobüsü eşeğe çarptı
Çorum'da bir yolcu otobüsü, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek telef oldu ve otobüs hasar gördü.
Çorum'da yolcu otobüsünün çarptığı eşek telef oldu.
Yusuf E. idaresindeki 16 BBK 056 plakalı yolcu otobüsü, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Çevreyolu Bulvarı'nda yola çıkan eşeğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle telef olan eşek, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Çarpma nedeniyle hasar oluşan otobüs polis ekipleri nezaretinde terminale çekilirken, yolcular firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.