Çorum'da yol kontrolünde sıkışan kedi polis ekiplerince kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kontrolünde tırın motor bölümüne sıkışan bir kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Tırda yapılan denetim sırasında kedi sesi duyulması üzerine ekipler, kedinin tırın kupa bölümüne sıkıştığını tespit etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.