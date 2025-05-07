Çorum'da Yol Kontrol Noktasında 118 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
Çorum-Samsun kara yolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta 118 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Çorum'da yol kontrol noktasında durdurulan hafif ticari araçta 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum- Samsun kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız silahlar bulundu.
Uygulama noktasına sevk edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel