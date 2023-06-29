Çorum'da Yol Kenarındaki Kayalıklara Çarparak Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

A.H. idaresindeki 06 AC 8053 plakalı otomobil, Üçköy köyü yolunda yol kenarındaki kayalıklara çarparak devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan G.H, S.H, I.H. ve Ç.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.