Çorum'da yol kenarına soğan dökülmesiyle ilgili inceleme

YOZGAT (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına soğan dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Alaca ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta, Alaca- Yozgat kara yolu kenarına dökülen soğanları görenler, belediye yetkililerine haber verdi.

Bunun üzerine belediye zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, yaptığı açıklamada, ilçede üretilen soğanın Türkiye'nin her yerine satıldığını, tüccarların satmadan önce soğanı elediklerini, iyi durumda olan soğanların paketlendiğini, tüketime uygun olmayanların da atılmak üzere ayrıldığını söyledi.

Alaca Belediyesi olarak atık soğanlar için toplama merkezleri oluşturduklarını dile getiren Arslan, merkezlerde biriken soğanların imha edildiğini anlattı.

Arslan, yol kenarına dökülen soğanların da tüketilemeyecek durumda olduğunu belirterek, "Yol kenarına atılan soğanlar çürümüş soğanlar. Yani çiftçilerimiz deposundaki soğanı alıp buraya dökmüyor. Satacağı soğanın firesini döküyor." diye konuştu.

Arslan, dökülen soğanları zabıta ekiplerinin incelediklerini, yarın da temizlik ekiplerince soğanları bulundukları yerden kaldırılacaklarını kaydetti.