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Çorum'da yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da yol kenarına dökülen soğanlar iş makineleriyle kaldırılıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına dökülen soğanlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırılıyor.

YOZGAT (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına dökülen soğanlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırılıyor.

Alaca Belediyesi, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta, Alaca- Yozgat kara yolu kenarına dökülen soğanlarla ilgili incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından belediye ekipleri, iş makineleriyle soğanları temizlemeye başladı.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, yaptığı açıklamada, yol kenarından alınan soğanların, belediyenin belirlediği atık soğan toplama noktasına taşındığını söyledi. Arslan, üretici ve tüccarlardan da atık soğanları bu merkeze getirmelerini istedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına soğan dökülmesiyle ilgili Alaca Belediyesince inceleme başlatılmış, incelemede soğanların tüketime uygun olmayan, satış sürecinde çürüyen ürünlerden oluştuğu tespit edilmişti.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Yozgat, Alaca, Çorum, Güncel, Haberler

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