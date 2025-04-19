Çorum'da Yol Kenarına Devrilen Otomobildeki Çift Yaralandı
Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çift hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Emrah A. (36) idaresindeki 38 AC 682 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Konaklı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ve eşi Gülnur A. (31) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı çift sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel