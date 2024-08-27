Çorum'da Yol Kenarına Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Çorum'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 60 ACG 991 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı Ilıca Bağları mevkisinde yol kenarında bulunan ağaca çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Barış K. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.