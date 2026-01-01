Haberler

Çorum'da kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Çorum'da etkili olan kar yağışı, şehir genelinde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, ulaşımda aksamaları önlemek için karla mücadele çalışmalarına başladı. Çocuklar karın keyfini çıkarırken, bazı yollar da kayganlaşma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çorum'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İl genelinde gece saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Bayat, İskilip, Sungurlu, Osmancık ve Kargı ilçelerinde yoğunlaştı. Karla birlikte kentin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum Belediyesi de yağışın etkili olmasıyla karla mücadele çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ana arterler başta olmak üzere şehrin tüm bölgelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları yürütüldü.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, kentte beklenen kar yağışının başladığını belirtti.

Ekiplerin iki gündür aralıksız çalıştığını vurgulayan Aşgın, "Uzun zamandır beklediğimiz ve özlediğimiz kar, nihayet Çorum ile buluştu. İlimizin tamamında etkili olan bir yağış var. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahaya inerek çalışmalara başladık. Hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için kar temizleme çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşgın, 205 personel ve 36 araçla karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde güzel görüntüler de oluşturdu.

Yılbaşı dolayısıyla okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kartopu oynadı. Kızaklarla kayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Kar ulaşımda aksamaya yol açtı

Kar yağışı, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde yer alan bölümde de etkili oldu.

Polis ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Kent merkezi ile D100 kara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Çorum-Osmancık kara yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle özellikle Kırkdilim mevkisinde ulaşımda aksama meydana geldi.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıkan tır, çekici ile kurtarıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
500

