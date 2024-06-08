Çorum'da YKS Sınavına Geç Kalan Kişiye Zabıta Yardımı

Çorum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan kişi, sınava zabıta ekibince yetiştirildi.

Hitit Üniversitesi kampüsünde sınava girecek Nuray Kaleli, nüfus cüzdanını kaybetti.

Çorum Belediyesi zabıta ekibince İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürülen Kaleli, geçici kimlik belgesini aldıktan sonra sınava gireceği binaya götürüldü.

Nuray Kaleli, kendisine yardımcı olan zabıta ekibi ile Çorum Belediyesine teşekkür etti.