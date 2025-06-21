Çorum'da YKS Heyecanı: Yunus Polisi Geç Kalan Adayı Kurtardı

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Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Sınava geç kalan bir öğrenci, yunus polisi tarafından son anda okula ulaştırıldı.

Çorum'da YKS heyecanı başladı

ÇORUM - Çorum'da binlerce adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı. Sınava geç kalan bir öğrenci ise yunus polisi tarafından kapıların kapanmasına 4 dakika kala okula ulaştırıldı.

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Üniversiteli olma yolunda ilk adımı atan adaylar sınav salonlarında yerlerini alırken, en az onlar kadar heyecanlı olan aileleri ise okul kapılarında bekleyişe geçti. Kimi aileler dua ederken, kimileri ise kendi aralarında sohbet ederek zamanı geçirmeye çalıştı.

Geç kalan bir aday ise yunus polisi tarafından sınava yetiştirildi. 4 dakika kala sınava yetişen öğrenci polis memuruna teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Güncel
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