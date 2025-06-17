Çorum'da YKS Hazırlıkları Tamamlandı

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Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Çorum'da 15 bin 45 aday Temel Yeterlilik Testi'ne, 10 bin 167 aday Alan Yeterlilik Testi'ne ve 914 aday Yabancı Dil Testi'ne girecek. Sınav öncesi alınacak önlemler ve hizmetler hakkında bilgi verildi.

Çorum'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 15 bin 45, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 10 bin 167, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 914 adayın gireceği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum İl Sınav Koordinasyon Kurulu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Faruk Yüksek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutluhan Cüce katıldı.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sınavın sağlıklı şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler görüşüldü.

Çorum halkından kentte cuma akşamından itibaren sessizliğin sağlanması için hassasiyet beklendiği belirtilen açıklamada, adayların ise sınav günü evden çıkmadan kimlik kartlarını kontrol etmeleri, çeşitli sebeplerle gecikme yaşanmaması için evden erken çıkmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada ayrıca, sınav dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün sınav günleri sınava katılacak adaylara hizmet vermek için açık olacağı belirtildi.

YKS'nin 21-22 Haziran'da üç oturum halinde yapılacağı hatırlatılan açıklamada, TYT'ye 15 bin 45, AYT'ye 10 bin 167, YDT'ye ise 914 adayın gireceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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