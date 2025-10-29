Haberler

Çorum'da Yıldırım Isabetiyle Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Celilkırı köyünde yıldırım düşmesi sonucu Halil D'ye ait iki katlı evde yangın oluştu. İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma destekli müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında evin çatısı ve ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

??????? Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Celilkırı köyünde Halil D'ye ait iki katlı evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.