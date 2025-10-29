Çorum'da Yıldırım Isabetiyle Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Çorum'un Celilkırı köyünde yıldırım düşmesi sonucu Halil D'ye ait iki katlı evde yangın oluştu. İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma destekli müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında evin çatısı ve ikinci katı kullanılmaz hale geldi.
??????? Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Celilkırı köyünde Halil D'ye ait iki katlı evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel