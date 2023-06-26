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Çorum'da yıldırım isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da yıldırım isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatan 4 kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Mehmet Ören hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde hayvan otlatan 4 kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Mehmet Ören hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay, bu akşam Çorum'un İskilip ilçesi Karaağaç Köyü Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Ali Oruç Düzyayla İskilip Çorum Güncel Haberler

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