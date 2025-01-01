Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Çorum'da Yılbaşı İçin 876 Polisten Denetim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında 876 polisten oluşan 117 ekiple 126 noktada trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için tedbirlerin alındığını belirtti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı tedbirleri kapsamında 876 polisten oluşan 117 ekip, 126 noktada denetim yaptı.

Kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla yılbaşı akşamı trafik ve asayiş denetimlerine ağırlık verildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile giriş ve çıkışlarda denetleme noktaları kuruldu.

Burada durdurulan araçların sürücüleri trafik ve asayiş yönünden değerlendirildi.

Sürücüler alkol muayenesinden geçirilirken, araçlarda ise arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Hürriyet Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında sürücülerle sohbet etti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Pehlivan, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da yılbaşının huzurlu geçmesi için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

İl genelinde 876 personelin görevlendirildiğini belirten Pehlivan, "117 ekibimiz, 126 noktada denetim yapıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan da gece saatlerinde Çarşı Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek, ekiplerle sohbet etti.

Çalgan ayrıca, polis telsizi ile görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
img

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
img

Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.