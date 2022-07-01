Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü - Haberler

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Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Yeğeni Hacı Ahmet Bekdaş'ı ziyaret etmek üzere valiliğe giden Hüseyin Mutlu'nun (70) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.

Valiliğe gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mutlu'nun cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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