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Çorum'da Yaz Kur'an Kursları Öncesi Öğrencilere Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, yaz Kur'an kursları öncesi öğrencilere yönelik düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi ve öğrencilere yemek ikram edildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1 Temmuz'da açılacak yaz Kur'an kursları öncesi öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Oğuzlar İlçe Müftülüğü ile Oğuzlar Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce İlçe Stadı'nda düzenlenen şenlik, Kur'an tilavetiyle başladı.

Burada düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler, daha sonra uçurtma uçurdu.

Etkinlikte ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere ve ailelerine yemek ikram edildi.

Programa İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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