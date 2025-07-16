Çorum'da Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Çorum'da Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Yaralandı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir hafif ticari aracın çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Duran D. (50) idaresindeki 34 UV 9699 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satı B'ye (75) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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