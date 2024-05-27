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Çorum'da Yavru Baykuş Koruma Altına Alındı

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Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yavru baykuş, Orman Muhafaza ekipleri tarafından koruma altına alındı. Baykuş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yavru baykuş koruma altına alındı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kirazbaşı Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza ekipleri, ormanlık alanda devriye görevi yürüttükleri sırada yavru baykuşu fark etti.

Bir süre gözlemledikleri yavru baykuşun annesinin olmadığını gören ekipler, baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Baykuşun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uygun koşulların sağlanması durumunda doğal yaşam alanına bırakılacağı bildilrildi.

Kaynak: AA / Güncel

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