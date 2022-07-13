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Çorum'da yaşlı kişi sokakta ölü bulundu

AA - Serdar Coşkun - Güncel
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Çorum'da yaşlı kişi sokakta ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir adam, sokakta ölü bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir adam, sokakta ölü bulundu.

Güllük köyünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 83 yaşındaki Ramazan Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Gül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serdar Coşkun - Güncel

Jandarma Çorum Güncel Haberler

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