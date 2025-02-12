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Çorum'da Yaşlı Adam UMKE Ekipleri Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Çorum'da Yaşlı Adam UMKE Ekipleri Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı
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Çorum'un Karahisar köyünde rahatsızlanan 86 yaşındaki O.S, UMKE ekipleri tarafından özel donanımlı araçla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın ulaşımda zorluk çekmesi üzerine UMKE ekipleri devreye girdi.

Çorum'da rahatsızlanan 86 yaşındaki yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Karahisar köyünde yaşayan 86 yaşındaki O.S'nin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine köye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.

Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, yaşlı adamı evinden alarak, acil yardım ambulansında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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