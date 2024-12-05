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Çorum'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sungurlu ilçesinde, 70 yaşındaki Hüseyin Babadağ'ın evinde haber alamayan yakınları tarafından ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Babadağ'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Babadağ'dan (70) bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Babadağ'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Babadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici alet ya da darp izi bulunmayan Babadağ'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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