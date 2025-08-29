Çorum’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı

Çorum merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 el bombası, makineli tüfek, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 543 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.