Çorum'da yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi, 14 kişi yakalandı

Çorum polisi tarafından yapılan şok uygulamalarda 13 adet silah ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 14 kişi de uygulamalarda yakalandı.

Çorum polisi tarafından yapılan şok uygulamalarda 13 adet silah ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 14 kişi de uygulamalarda yakalandı.

Çoruım İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında eş zamanlı yapılan uygulamalarda 2'si ruhsatsız tabanca, 11 adet tüfek, 89 adet fişek, 11 adet kesici-delici alet, 17 adet sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptıkları uygulamalar neticesinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 4 erkek şahıs da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM