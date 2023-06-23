Çorum'da yapılan tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar soyguncuları yakalamak için peşinden koştu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Güneş Kod' isimli tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar da soyguncuları yakalamak için peşinden koştu.

ERKAN KARACA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ' Güneş Kod' isimli tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar da soyguncuları yakalamak için peşinden koştu.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün ' Güneş Kod' isimli tatbikat yapıldı. Tatbikat kapsamında Çorum Kuyumculuk'a giden yüzleri maskeli silahlı iki kişi gasp ettikleri altınlarla kaçtı. Panelvan bir araçla olay yerinden kaçan zanlılar, kurguya göre kuyumcuda iki kişiyi de silahla yaraladı. Olay yerinden Cengiz Topel Caddesi, Milönü istikametine araçla kaçan soyguncular, polis ekiplerinin haberleşmesiyle Milönü Kavşağı'nda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Böylece İl Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri, Güneş Kod operasyonunu başarılı şekilde tamamladı.

Tatbikattaki tüm gelişmeleri çevredekiler de merakla izledi. Hatta bazı vatandaşlar da tatbikatı gerçek sanarak soyguncuları yakalamak için peşlerinden koştu.

Koşan vatandaşlardan birisi olan İlhami Kelemci, "Tatbikatı gerçek sandık. Polislerin maskeli bir kişiyi kovaladığını görünce biz de yardım etmek istedik ama neyse ki tatbikatmış" dedi.