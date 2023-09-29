Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalar sonucunda 10 silah, kesici-delici aletler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nce kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan şok uygulamalar sonucunda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek olmak üzere 10 silah, 5 adet kesici-delici alet, 69 adet fişek, 73 adet sentetik ecza maddesi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM