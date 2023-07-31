Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 33 kişi yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü de denetimlerde bulundu.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 24-31 Temmuz tarihlerinde kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'üne de denetimlerde ulaşıldı.