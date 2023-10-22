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Çorum'da yapılan şok uygulamada 34 araca para cezası

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 aracın sürücüsüne 117 bin 372 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca trafikten men edilen bir araç ve çalıntı olduğu şüphesiyle otoparka götürülen bir motosiklet de bulundu.