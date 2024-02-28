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Çorum'da yapılan şok uygulamada 33 araca 349 bin 918 lira ceza

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Çorum'da polis ekiplerince yapılan 'şok uygulama'larda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 33 aracın sürücüsüne 349 bin 918 lira ceza uygulandı. Denetimlerde trafik kanununa uygun olmadığı belirlenen 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

Çorum'da polis ekiplerince yapılan "şok uygulama"larda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 33 aracın sürücüsüne 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Altınevler Sokak'ta eş zamanlı uygulama yaptı.

810 aracın kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve uygulama noktasından kaçan 33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde trafik kanununa uygun olmadığı belirlenen 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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