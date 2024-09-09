Çorum'da Yangında Baygın Halde Bulunan Kedi Kurtarıldı

Çorum'da itfaiye ekiplerinin, bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın halde bulduğu kedi, oksijen verilerek kurtarıldı.

Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptıkları sırada yerde baygın halde yatan kediyi fark etti.

Yoğun dumandan bayılmış olabileceği değerlendirilen kedi, itfaiye ekiplerince ilk yardım müdahalesiyle oksijen verilerek hayata döndürüldü.

Daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ev sahibine teslim edildi.