Çorum'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Çorum'un Osmancık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü. Çorum'un Osmancık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü. Çay Mahallesi'nde Selamet Kavlak'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Selamet Kavlak'ın, yangını fark eden komşuları tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Osmancık İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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