Çorum'da yangın çıkan dairede hasar oluştu
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Çorum'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Ulukavak Mahallesi Garantievler 7. Sokak'ta 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel