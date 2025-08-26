Çorum'da Yangın: 5 Ev Zarar Gördü, Kundaklama Şüphesi Var

Çorum'da Yangın: 5 Ev Zarar Gördü, Kundaklama Şüphesi Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında 4'ü metruk olmak üzere toplam 5 ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olay ile ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Çorum'da çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

Kale Mahallesi Milönü Caddesi ile Milönü 4. Çıkmaz Sokak'ta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının yangından kısa süre önce siyah giyimli bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediği, çocukların talebi reddedince sokaktan uzaklaştığını söylemesi üzerine kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.