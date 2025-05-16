Çorum'da Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'da Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki bir diğer eve ve 2 samanlığa sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da yangın; 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 1 ev ve 2 samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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