Çorum'da yanan tandırlık kullanılamaz hale geldi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evin tandırlık bölümü kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evin tandırlık bölümü kullanılamaz hale geldi.
Akçay Mahallesi'nde B.B'ye ait evin tandırlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tandırlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel