Çorum'da alevlere teslim olan ev küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Kuzucak Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Güler'a ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. - ÇORUM