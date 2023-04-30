ÇORUM'DA 'YAN BAKMA' KAVGASI: 1 AĞIR YARALI

ÇORUM'da 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada Abdulkadir Söylemez (19) bıçaklanarak ağır yaralandı.

Gazi Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında, 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdülkadir Söylemez, bacağından bıçaklandı. Söylemez yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Söylemez'i Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde 2 adet boş kovan da bulan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)