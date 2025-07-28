Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşan Necip Ergişi'den (65) üç gündür haber alamayan oğlu, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yaptıkları kontrolde Ergişi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Ergişi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.