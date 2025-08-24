Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Fuat Duyar'dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine Duyar'ın Cumhuriyet Mahallesindeki evinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Duyar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Duyar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede Duyar'ın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.