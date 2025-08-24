Çorum'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Fuat Duyar, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarda, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk incelemede Duyar'ın bedeninde kesi ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Fuat Duyar'dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine Duyar'ın Cumhuriyet Mahallesindeki evinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Duyar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Duyar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede Duyar'ın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
