Çorum'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kişi Evde Ölü Bulundu
Çorum'da bir süredir haber alınamayan Necmettin Yaşar'ın evinde ölü bulundu. Yaşar'ın yakınları, kapının açılmaması üzerine yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından içeri girildiğinde Yaşar'ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın ölüm nedeni olarak karbonmonoksit gazından zehirlenme ihtimali değerlendiriliyor.
ÇOr Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Necmettin Yaşar'ın (61) Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'ndeki evine giden yakınları kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Yaşar'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.