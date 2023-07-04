Çorum'da Yakınlarını Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da yakınlarını rehin aldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ş.L. (33), yakınları Z.L. ve U.L'yi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde yapılan aramada silah, bıçak, mermi, terazi ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.