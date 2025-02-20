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Çorum'da Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Çorum'da Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması
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Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çeşitli bölgelere ot ve yem bırakıldı. Belediye ekipleri, ceylan, geyik ve karacalar için özel olarak yiyecek temin etti.

Çorum'da yaban hayvanları için çeşitli yerlere ot ve yem konuldu.

Çorum Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere ot ve yem bıraktı.

Yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşayan hayvanlar için kuru mama, kuşlar için yem bırakan ekipler, Sıklık Tabiat Parkı'ndaki fauna alanında yaşayan ceylan, geyik ve karacalara da yiyecek ulaştırdı.

Oğuzlar ilçesinde de Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik ve belediye personeli, yaban hayatı için ormanlık alana yem bıraktı.

Cebeci, AA muhabirine, ülke genelinde etkisini gösteren kış şartlarının yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçenin yaylalarının yaban hayatı açısından zengin olduğunu dile getiren Cebeci, "Amacımız yaylalarımızdaki hayvanları koruyarak yem bulmakta zorlandıkları için destek olmak, hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek. Bunun için elimizden geldiği kadarıyla yemleme yapıyoruz. İlçemiz turizmi için önemli olan doğa hayvanlarının korunmasının önemini bilerek bu tür faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Bölgede yaban domuzu, kurt, tavşan, keklik ve karaca gibi hayvanların bulunduğunu anlatan Cebeci, yemleme faaliyetlerini yaban hayvanlarının yiyecek bulamayacağı dönemlerde sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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