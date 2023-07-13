Çorum'da Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirildi

Çorum'da vatandaşlar, cep telefonu, internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa hakkında bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hürriyet Meydanı'nda açılan stantta vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de broşür dağıttı. Broşürlerde, polis, asker, hakim ya da savcıların vatandaşlardan para ve yardım istemediği vurgulandı. Ayrıca telefon aracılığıyla yapılan kredi, tatil gibi görüşmelerde banka hesabı, şifre ve kimlik bilgilerinin verilmemesi gerektiği hatırlatıldı.