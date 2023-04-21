Çorum'da Valilik ve Belediyeden ortak bayramlaşma programı

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Valilik bahçesindeki törende katılımcıların bayramını kutladı.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi.

Bayramların toplumun birlik ve beraberliğinin pekişmesine vesile olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ekmek gibi su gibi aziz bildiğimiz vatanımızda şanlı bayrağımızın altında, selaların altında kıyamete kadar birlik ve beraberlik içinde yaşamamız nasip olsun." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Aşgın da katılımcıların bayramını kutladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekili adayları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.