Çorum'da valilik konutu önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ÇORUM'da valilik konutu önünde bekleyen H.Y.A. (25), yayına gelen O.S.'nin (21) silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan çevredeki devriye polis ekibi tarafından yakalanırken, kolundan ve bacağından yaralanan H.A.Y.'ye ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve yanındaki bir doktor yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesindeki valilik konutu önünde meydana geldi. H.Y.A., park ettiği otomobilin önünde beklerken yayına gelen O.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan H.Y.A., kanlar içinde yığılırken, O.S. otomobiliyle kaçmak isterken devriye polis ekibi tarafından yakalandı. Yaralıya ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve yanındaki bir doktor yaptı. Yaralı, ihbarla gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, "Buradan geçerken bir kalabalık gördüm. Arabamı park ettim ve olay yerine geçtim. Yaralı gencin başında göz doktoru hanım vardı. Ayağından ve kolundan ateşli silahla yaralanması vardı. Ayağına turnike uygulanmıştı ama koluna yapılan turnike etkili değildi, kan akıyordu. Turnikesini uyguladık. Ambulansa bindirdik, bilinci açıktı" dedi.