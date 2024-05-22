Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bir kadın, kaldırımda yürürken üzerine düşen ağaç dalıyla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selime A. (46) Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta kaldırımda yürürken, altından geçtiği ağacın kırılan dalı üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla ağacın altından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağaçtan kopan parçalar, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.