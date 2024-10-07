Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, polis ekipleri 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici alet ve 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, bir şüpheli yakalandı.

Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah, delici ve kesici aletler ile uyuşturucu hap ele geçirildi, aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere çeşitli park, cadde ve sokaklarda gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Yunus timleri ile asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen "şok" uygulamalarda, 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici ve kesici alet ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 ayrı araması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Ayrıca trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen bir sürücüye ise 32 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Hukuk Polis Suç

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul'un meşhur börekçisinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne? Discord kapatılacak mı? Discord Türkiye'de yasaklanır mı? Narin ne zaman, nerede öldürüldü? Narin Güran olayı çözüldü mü? Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık kim? Olay ne zaman oldu, kimliği belirlendi mi?
title