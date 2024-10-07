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Çorum'da Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Denetimleri

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Çorum'da emniyet ekipleri, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yoğun kunulan caddelerde denetim gerçekleştirdi. Özellikle öğrenci yoğunluğunun olduğu bölgelerde GBT sorgulamaları yapıldı.

Çorum'da uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu ve güvenliğini bozacak yapı ve unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, özellikle öğrenci ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu özel dershanelerin bulunduğu bölgede, meydan ve kafelerde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar ile vatandaşlar arandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel

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