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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 25 gram kubar esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 375 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Osmancık Çorum Güncel Haberler

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